Прав ли Магнус Карлсен, сдавшийся на втором ходу партии с Хансом Ниманном?

Действующий чемпион мира по шахматам, норвежец Магнус Карлсен сдался после двух ходов в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

Это вызвало бурную реакцию у общественности, так как ранее 31-летний норвежец снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна. Некоторые эксперты предположили, что причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Прав ли Магнус Карлсен, сдавшийся на втором ходу партии с Хансом Ниманном?»

Ранее о скандале высказался российский гроссмейстер Ян Непомнящий.