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Левон Аронян: понимаю Карлсена. Ниманн не был чист, когда дело касалось онлайн-шахмат

Левон Аронян: понимаю Карлсена. Ниманн не был чист, когда дело касалось онлайн-шахмат
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Армянский, а ныне американский гроссмейстер Левон Аронян оценил поступок действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена.

Напомним, Карлсен сдался после двух ходов в партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках шестого тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup. Ранее норвежец снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна. Причиной могло стать мошенничество со стороны Ниманна, который позднее признался, что использовал шахматные движки для подсказок в онлайн-турнирах.

«Я понимаю недовольство Магнуса. Я действительно многого не знал о таких вещах. Теперь я где-то между. Я действительно считаю, что Ханс был не самым чистым человеком, когда дело доходило до онлайн-шахмат, но он молодой парень, надеюсь, это послужит ему уроком», — приводит слова Ароняна Chess24.

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