Ронни О'Салливан трогательно попрощался с Елизаветой II

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан трогательно попрощался с британским монархом Елизаветой II. Вчера, 19 сентября, состоялись её похороны. Она ушла из жизни 8 сентября в возрасте 96 лет.

«Покойтесь с миром, ваше величество. Спасибо за ваш труд», — написал О'Салливан в своих социальных сетях.

Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет после смерти своего отца — короля Георга VI. Таким образом, она правила страной более семидесяти лет. Теперь королём стал её сын Карл III.

Также О'Салливан — семикратный чемпион «Мастерс» (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017), семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018), 10-кратный чемпион Премьер-лиги (1997, 2001, 2002, 2005 (дважды), 2006, 2007, 2008, 2010 и 2011).

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