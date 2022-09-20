Сборная России не выступит на ЧМ по дзюдо. Украинцы говорили о возможном бойкоте

Трёхкратный чемпион мира по дзюдо, призёр Олимпийских игр Александр Михайлин сообщил, что национальная команда не выступит на чемпионате мира. Турнир пройдёт в Ташкенте с 6 по 13 октября. Ранее Федерация дзюдо Украины заявляла, что будет бойкотировать ЧМ-2022 в случае допуска россиян к турниру.

«Я хотел удостовериться, что это не фейк, разговаривал с ребятами из сборной и тренерским штабом, и они подтвердили, что это правда — мы действительно не поедем на чемпионат мира. Могу только представить, что ребята сейчас чувствуют, они все столько готовились… Тот же турнир в Монголии показал, что они сейчас в очень хорошей форме.

Я думаю, что этот чемпионат мира должен был быть фурором для России, но здесь вмешалась политика, что, как я считаю, полностью противоречит Олимпийской хартии и лозунгу «Спорт вне политики». Тот же Пьер де Кубертен был против этого всего. Он хотел, чтобы люди занимались спортом, были здоровее, но никак не смешивали это с политикой. Но, к сожалению, видимо, Томас Бах считает немного по-другому», — приводит слова Михайлина Metaratings.

Почему российские дзюдоисты стали побеждать на Олимпиадах: