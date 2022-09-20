Генпродюсер «Матча» рассказал об идее организовывать турниры с дружественными странами

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, какие турниры можно проводить с дружественными России странами.
«С точки зрения мировой экономики Китай сейчас первый в мире. Поэтому развитие спорта там – вопрос времени. Посмотрите результаты китайских спортсменов на Олимпиадах, они всегда в числе лидеров.
Как идея организовывать объединённые турниры с дружественными странами – вполне рабочая мысль. У нас хорошо смотрелись художественная гимнастика и спортивная, плавание, лёгкая атлетика. Будет ли это интересно, зависит от того, как будет сделано. Этим в том числе должно заниматься Министерство спорта. Если ничего не делать, то и смотреть никто не будет. Мы уже говорили, что заинтересованы в организации подобных объединённых соревнований. Сказали, что рассмотрят и подумают. А пока у нас была Спартакиада», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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