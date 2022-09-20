Глава «Матч ТВ»: у нас появилась возможность воспитывать героев внутри России

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал о возможности охватить российские соревнования.
«Совместно с лигами и федерациями мы делаем какие-то коллаборации, проводим встречи. Это ежедневная работа. Медленно, но верно мы продвигаемся. Почему медленно? Потому что акцент всегда делался на другое – на российских спортсменах в международном спорте. Вы как часто раньше смотрели чемпионат России по плаванию? Наверное, никогда. А теперь будете смотреть. Для этого нужно создавать интригу, развивать героев, показывать их чаще. Это долгая работа, быстро всё не сделается. Но мы и раньше этим занимались. Были международные события – объёмы трансляций были такие, что физически всё охватить было невозможно. Сейчас у нас появилась прекрасная возможность воспитывать героев внутри страны», – сказал Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Полное интервью с Александром Тащиным читайте на «Чемпионате»:
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