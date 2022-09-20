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В ВФВ подтвердили информацию о положительных допинг-пробах российских волейболистов

В ВФВ подтвердили информацию о положительных допинг-пробах российских волейболистов
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко подтвердил информацию о том, что бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» и сборной России Александр Бутько и Павел Мороз сдали допинг-пробы, которые оказались положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

«Бутько и Мороз были в сезоне-2013/2014 в одной команде, пробы были взяты в Екатеринбурге на «Финале шести», и их результаты, как мы знаем, не опубликовали сразу. Вряд ли что-то ещё вскроется, срок давности, конечно, повысили до 10 лет.

Этой информацией мы владеем почти полгода. Мы предприняли всё, что возможно, сейчас ждём решения комиссии по антидопингу Международной федерации волейбола (FIVB). Решение должно было быть давно, но пока молчат, мы послали напоминание им на прошлой неделе с просьбой быстрее принять решение», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

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