Допинг-пробы двух российских волейболистов, сданные в 2014 году, оказались положительными

Агент бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза Дмитрий Резванов рассказал, что допинг-пробы, сданные игроками в апреле 2014 года, дали положительный результат.

«Пробы с сезона-2013/2014 почему-то были открыты в 2022 году. Там нашли некий аналог мельдония, который содержится в лекарственном препарате, прописанном для поддержания сердечной мышцы после нагрузок на фоне ОРЗ. Информация не скрывалась. Она была внесена во все карточки – и внутренние, и те, которые подавались в РУСАДА. Он вошёл в список запрещённых с января 2014-го, а нашли его в апреле.

Ждём решения по нашему делу. С 20 апреля подписано добровольное соглашение об отстранении игроков от тренировочного процесса. Последние документы, которые просила FIVB, были переданы в середине августа, но ответа до сих пор нет. Есть идея заключить мировое соглашение, спортсмены признали вину, и не было никакого злого умысла, тем более препараты не влияют на спортивную составляющую. Надеемся, что срок дисквалификации не превысит девяти месяцев», – приводит слова Резванова «РИА Новости Спорт».

Волейболисты в настоящее время являются свободными агентами.