Переехавший в США саблист Лоханов исключён из списка кандидатов в сборную России
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Переехавший в США саблист Константин Лоханов исключён из списка кандидатов в сборную России по фехтованию. Соответствующий документ опубликован на сайте Министерства спорта Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что Лоханов улетел в США, решив попытаться стать там тренером. Он предложил сделать это и жене, однако она отказалась и вместо этого стала уговаривать мужа вернуться в Россию. В итоге София подала на развод.
София Позднякова, дочь президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, вышла замуж за Лоханова в сентябре 2020 года. На Олимпиаде-2020 в Токио, которая прошла летом 2021 года, она завоевала два золота, выиграв личный и командный турниры. Константин проиграл в 1/16 финала.
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