Источник: FIVB рассмотрит допинговые дела российских волейболистов до начала ноября

Международная федерация волейбола (FIVB) завершит рассмотрение допинговых дел бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза до начала ноября. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к FIVB. По словам источника, спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не более двух лет.

Бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» сдали допинг-пробы, которые оказались положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

«Международная федерация волейбола получила все документы и завершит рассмотрение дел до начала ноября. Спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не больше двух лет», — приводит слова источника ТАСС.

Волейболисты в настоящее время являются свободными агентами.