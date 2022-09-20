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Источник: FIVB рассмотрит допинговые дела российских волейболистов до начала ноября

Источник: FIVB рассмотрит допинговые дела российских волейболистов до начала ноября
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Международная федерация волейбола (FIVB) завершит рассмотрение допинговых дел бывших волейболистов сборной России Александра Бутько и Павла Мороза до начала ноября. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к FIVB. По словам источника, спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не более двух лет.

Бывшие волейболисты новосибирского «Локомотива» сдали допинг-пробы, которые оказались положительными, на «Финале шести» чемпионата России в 2014 году.

«Международная федерация волейбола получила все документы и завершит рассмотрение дел до начала ноября. Спортсмены могут получить дисквалификацию сроком не больше двух лет», — приводит слова источника ТАСС.

Волейболисты в настоящее время являются свободными агентами.

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