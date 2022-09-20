Ушёл из жизни мини-футбольный тренер Виктор Владющенков

На 71-м году жизни скончался мини-футбольный тренер Виктор Владющенков. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.



Владющенков выступал на позиции вратаря, входил в первый состав национальной сборной СССР по мини-футболу, став участником триумфального для нашей команды турнира в итальянском Агридженто в 1991 году. Вместе с клубом КСМ-24 он стал победителем первого и единственного розыгрыша чемпионата СССР по мини-футболу. В качестве тренера Владющенков работал с такими клубами, как КСМ-24, «Дина», «Спартак-Щёлково», «Норильский никель», ЦСКА и КПРФ.



«Ассоциация мини-футбола России скорбит в связи с кончиной Виктора Владющенкова и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким усопшего», — написано в сообщении.