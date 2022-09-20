Менеджер турнира отреагировал на решение Карлсена сдаться в партии с Ниманном

Менеджер турниров Champions Chess Tour Арне Хорвей прокомментировал решение действующего чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена сдаться после двух ходов партии с 19-летним американцем Хансом Ниманном в рамках 6-го тура онлайн-турнира Julius Baer Generation Cup.

«У нас есть набор правил и процедуры, которым мы должны следовать. Может пройти довольно много времени, прежде чем мы сможем их реализовать. Необходимо связаться с обоими игроками, нам приходится иметь дело с разными часовыми поясами.

Может быть несколько вариантов. Он может получить предупреждение, штраф или что-то ещё. Вылет? Нет. Не годится выгонять Магнуса Карлсена», — приводит слова Хорвея Nettavisen.

Очередной поступок Карлсена вызвал бурную реакцию у общественности, так как ранее 31-летний норвежец снялся с этапа серии Grand Chess Tour в Сент-Луисе (США) на следующий день после поражения от Ниманна.