Аргентинский финалист ЧМ-2022 по скейтбордингу задумал перейти в сборную России

Финалист чемпионата мира 2022 года по скейтбордингу аргентинец Матиас дель Ольо заявил, что хотел бы перейти в сборную России.

«Я был бы счастлив выступать за сборную России. Ваши скейтбордисты имеют отличную поддержку.

Если бы меня пригласили в сборную России, я бы подумал? Да! Определённо да. Я уже обсуждал возможный переход в другую команду с Международной федерацией скейтбординга, но мне сказали, что пока я не могу сменить сборную. Надо подождать четыре года и решать этот вопрос на уровне национальных олимпийских комитетов. Если Федерация скейтбординга России захочет меня пригласить, то они могут на меня рассчитывать.

Российские спортсмены не могут выступать на международных турнирах? Да, это очень серьёзная проблема. Но она решится! Это лишь вопрос времени. Да, мы не можем сейчас повлиять на санкции, поскольку этот вопрос решается на самом высоком уровне. Но когда-нибудь санкции будут сняты и всё будет хорошо. Если не к Парижу-2024, то к Играм в Лос-Анджелесе 2028 года. Я очень спокоен в этом плане и уверен, что всё вернётся на круги своя», — приводит слова спортсмена «Газета.ру».

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