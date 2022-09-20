Матиас дель Олио: Россия поддерживает меня больше, чем наша федерация. Та крадёт деньги

Финалист чемпионата мира 2022 года по скейтбордингу аргентинец Матиас дель Олио заявил о поддержке со стороны Федерации скейтбординга России.

«Есть Федерация скейтбординга Аргентины, но деньги, которые спускает ей правительство… Люди хотят забрать деньги себе. Поскольку скейтбординг стал олимпийским видом спорта, появилось финансирование. Есть тренер сборной, президент, вице-президент и так далее. Однако в моей стране всё это работает плохо.

Не хочу работать с ними. У федерации есть деньги, но эти люди их крадут. Так происходит в странах третьего мира — Южной Африке, Уганде, Аргентине, Чили, Мексике, Колумбии и так далее. Федерация Аргентины не оплачивает мне участие в соревнованиях, не покупает билеты. Россия поддерживает меня больше, чем собственная федерация!» — цитирует спортсмена «Газета.ру».

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