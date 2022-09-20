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«За что?» Татьяна Тарасова отреагировала на пропуск Россией ЧМ по дзюдо из-за Украины

«За что?» Татьяна Тарасова отреагировала на пропуск Россией ЧМ по дзюдо из-за Украины
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что сборная России по дзюдо не поедет на чемпионат мира в Ташкент. Ранее президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов сообщил, что российские спортсмены не выступят на ЧМ из-за ситуации на Украине.

«За что? Это же в середине сезона произошло, очень жаль, хоть кого-то бы допустили. Надеемся, что теннис не тронут. Если судиться, то всем вместе, у нас есть Министерство спорта, оно должно думать, что им делать, чтобы без работы не остаться. Они обязаны это делать, тем более если спортсмены ни за что наказаны, а это ведь серьёзное наказание.

А за что наших девочек и мальчиков в фигурном катании отстранили, особенно девочек, которым по 13–14 лет? Да, дзюдоисты почти как фигуристы, тоже отдыхают», — цитирует Тарасову ТАСС.

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