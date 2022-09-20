Тренер сборной России по спортивной гимнастике Родионенко: отстранение не будет бесконечно

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выразила надежду, что российских гимнастов в скором времени допустят на международные соревнования, и отметила, что нет опасений о смене гражданства спортсменами.



«Отстранение не будет бесконечно, мы будем дальше готовиться. Будем искать какие-то международные старты со странами, которые нас будут принимать. Мы сейчас ждём. В конце ноября в Турции будет собрание Международной федерации гимнастики, где и нам скажут про наше дальнейшее участие.

У нас нет опасений, что наши гимнасты могут сменить гражданство. Даже в мыслях не было такого, что они могут сменить страну. У нас таких ребят нет», — приводит слова Родионенко Metaratings.