Россияне не выступят на ЧМ по вейксерфингу. Из-за этого участников лишат рейтинговых очков

Президент Российской федерации серфинга Илья Вдовин сообщил, что российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате мира по вейксерфингу из-за давления спонсоров на международную федерацию. По той же причине участники турнира не получат рейтинговых очков.
«Ситуация простая — несмотря на то что сама международная ассоциация нас допускает, её президент Джон Шилдс был в России, основной спонсор чемпионата мира компания «Центурион голд» включила шантаж — если будут россияне, то денег не дадим. Поэтому мы не поедем.
Мероприятие будет, но очки не пойдут в зачёт участникам, потому что чемпионат мира без равного доступа всех стран не может считаться полноценным», — приводит слова Вдовина ТАСС.
Вейксерфинг не является олимпийским видом спорта, турниры проходят под эгидой Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA). Чемпионат мира по вейксерфингу пройдет в США с 6 по 8 октября. Изначально россиян собирались допустить на турнир под национальным флагом.
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