Норвегия будет бойкотировать конгресс FIG из-за участия россиян и белорусов

Норвежская федерация гимнастики будет бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле из-за участия делегатов из России и Беларуси, сообщает Inside the Games.

Первоначально планировалось, что конгресс пройдёт в Норвегии, но страна отказалась от этого права из-за невозможности принять на своей территории россиян и белорусов. В итоге второй год подряд конгресс пройдёт в Турции. Мероприятие состоится с 11 по 12 ноября. Ранее норвежские делегаты собирались приехать в Турцию, чтобы выразить протест FIG, разрешившей принять участие в конгрессе российским и белорусским официальным лицам.

Отмечается, что отказываться от участия в Европейском гимнастическом конгрессе, который пройдёт 2 и 3 декабря в Португалии, норвежцы пока не намерены, хотя там также должны принять участие делегаты из России и Беларуси.