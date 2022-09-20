Карпов — о скандале с Ниманном: американец быстро растёт в рейтинге — это подозрительно

12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал продолжающийся скандал с американцем Хансом Ниманном.
В начале сентября 19-летний Ниманн обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в классические шахматы на турнире в Сент-Луисе. После поражения Карлсен молча снялся с турнира, а в СМИ заговорили о мошенничестве. Американец попытался оправдаться и даже предложил сыграть голым. Накануне Карлсен вновь играл против Ниманна, на сей раз на онлайн-турнире. Норвежец сдался после двух ходов.
«Ханс Ниманн оправдывается тем, что в выигранной партии с Магнусом Карлсеном он сам не совершил ряд выгодных ходов. Тут он не врёт, от поражения Карлсен мог спокойно уходить, если бы сам не ошибался. Магнус проиграл из-за кошмарного дебюта, Ниманну даже не нужно было жульничать. Но американец небывало быстро растёт в рейтинге, и, скорее, это выглядит подозрительно. Возможно, Карлсен знает о каком-то другом жульничестве, потому так себя и ведёт», — приводит слова Карпова «Подмосковье сегодня».
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