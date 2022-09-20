Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Карпов — о скандале с Ниманном: американец быстро растёт в рейтинге — это подозрительно

Карпов — о скандале с Ниманном: американец быстро растёт в рейтинге — это подозрительно
Комментарии

12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал продолжающийся скандал с американцем Хансом Ниманном.

В начале сентября 19-летний Ниманн обыграл действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена в классические шахматы на турнире в Сент-Луисе. После поражения Карлсен молча снялся с турнира, а в СМИ заговорили о мошенничестве. Американец попытался оправдаться и даже предложил сыграть голым. Накануне Карлсен вновь играл против Ниманна, на сей раз на онлайн-турнире. Норвежец сдался после двух ходов.

«Ханс Ниманн оправдывается тем, что в выигранной партии с Магнусом Карлсеном он сам не совершил ряд выгодных ходов. Тут он не врёт, от поражения Карлсен мог спокойно уходить, если бы сам не ошибался. Магнус проиграл из-за кошмарного дебюта, Ниманну даже не нужно было жульничать. Но американец небывало быстро растёт в рейтинге, и, скорее, это выглядит подозрительно. Возможно, Карлсен знает о каком-то другом жульничестве, потому так себя и ведёт», — приводит слова Карпова «Подмосковье сегодня».

«Магнус потерял всё уважение». Очередной скандальный поступок чемпиона мира по шахматам «Магнус потерял всё уважение». Очередной скандальный поступок чемпиона мира по шахматам
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022