Призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира в прыжках в высоту украинская легкоатлетка Ярослава Могучих рассказала об участии в Неделе высокой моды в Нью-Йорке.

«С 2017 года я – амбассадор бренда Puma и представляю его на спортивной арене. И где-то месяц назад мне написали, что Puma возвращается на неделю моды в Нью-Йорке, и мы хотим предложить тебя в качестве модели, но если ты не хочешь идти по подиуму, то можно просто присутствовать в зале и сидеть в первом ряду. Но я, конечно, согласилась принять участие в показе, потому что такая возможность выпадает не всегда. И полетела в Нью-Йорк.

Мне очень понравилось ходить по подиуму. Для меня выбрали такой украинский наряд – синий костюм, жёлтый рюкзак и эмблема Puma жёлтого цвета. Это было символично для меня.

Фото: Личный архив Ярославы Могучих

Учили ли меня ходить по подиуму? Нет, не учили, но когда мы были на примерке, Джун Эмброуз, креативный директор Puma, организовывавшая этот показ, спросила меня, ходила ли я когда-либо раньше по подиуму. Я ответила, что нет. Тогда я один раз прошлась, она сказала, что всё отлично, завтра иди точно так же, и всё будет хорошо», — приводит слова Могучих «Обозреватель».