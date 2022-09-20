Артур Далалоян: вероятно, что Россию не допустят и на ближайшие, и на следующие ОИ

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян оценил шансы российских спортсменов выступить на ближайшей Олимпиаде. Летние Игры пройдут в 2024 году в Париже.

«Я думаю, что такие события, которые сейчас переживают российские спортсмены, так быстро не проходят. Вполне вероятно, что нас не допустят и на ближайшие, и на следующие Олимпийские игры. То есть мы можем пропустить как минимум две Олимпиады. Абсолютно непредсказуемо, как это всё повернётся. Но надежда, что мы там выступим, конечно, есть. Очень хочется верить, что нас допустят до ближайших соревнований.

Отстранение российских спортсменов от международных соревнований — полнейший маразм. Это совершенно несправедливо, так нельзя. Спортсмены должны выступать», — приводит слова Далалояна «РБ Спорт».