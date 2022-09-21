Артур Далалоян: не думаю о том, чтобы завершать карьеру

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян заявил, что не думает о завершении профессиональной карьеры в случае отстранения России от участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Российские спортсмены с марта отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

«Я пока, если честно, не особо думаю о завершении карьеры. Мне доставляют удовольствие тренировки и какие-никакие соревнования, даже если они внутренние. Безусловно, я пытаюсь совмещать гимнастику с чем-то другим, открывать новое в себе. Например, посещать матчи, играть в медийный футбол. На данный момент у меня достаточно разнообразная жизнь, поэтому сейчас я не думаю о том, чтобы завершать карьеру», — приводит слова Далалояна «РБ Спорт».