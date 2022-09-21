Россияне завоевали 16 золотых медалей на чемпионате Европы по самбо

В Нови-Саде (Сербия) завершился чемпионат Европы по самбо. Российские спортсмены завоевали 16 золотых медалей, выиграв медальный зачёт.



Награды высшего достоинства завоевали Владимир Гладких, Александр Фёдоров, Рамед Гугкеев, Денис Калинин, Сергей Кирюхин, Алексей Мерзликин, Эльмира Кахраманова, Валерия Анисимова, Тамара Лищенко, Алёна Прокопенко, Фёдор Дурыманов, Загид Гайдаров, Саид Саидов, Антон Мамонов и Сослан Джанаев.



Примечательно, что представителям всех других стран-участниц турнира не удалось завоевать более одной золотой медали на соревнованиях в Нови-Саде. Чемпионат Европы в Сербии проходил с 14 по 19 сентября.