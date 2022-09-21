Вдовин рассказал, что World Skate под давлением МОК ввела санкции против скейтбордистов РФ

Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что Международный олимпийский комитет оказал давление на Международную федерацию скейтбординга (World Skate), чтобы не допустить участия россиян в проводимых ею соревнованиях, а также в организации турниров на территории России.

«Сейчас проводится очень мало соревнований, и отбор на Олимпийские игры в Париже — 2024 выглядит не очень серьёзным. По дисциплине «стрит» в этом году было одно соревнование, а по дисциплине «парк» — ни одного. Международная федерация с удовольствием отдала бы нам какие-то турниры, если бы не то давление, которое на неё оказывают извне.

Как выразился президент World Skate, «мы слишком маленькие, чтобы быть в авангарде, но мы видим своё будущее с Россией». Он сказал, что с ним провели очень жёсткий разговор: мол, все встали в ряд, и вы вставайте. Иначе будут последствия.

Они не готовы быть первыми, кто откроет двери перед Россией, потому что скейтбординг — совсем молодой олимпийский вид и пока не может брать на себя функцию тарана перед Международным олимпийским комитетом. Это не их весовая категория.

Но с таким малосодержательным планом отборочных соревнований к Парижу-2024 надо срочно будет что-то делать. И в этом наш шанс. Мы можем донести до Международной федерации, что готовы подставить ей плечо в этой ситуации, но и она тогда должна будет повернуться к нам лицом», — приводит слова Вдовина «Газета.Ru».