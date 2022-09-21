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Вдовин рассказал, что World Skate под давлением МОК ввела санкции против скейтбордистов РФ

Вдовин рассказал, что World Skate под давлением МОК ввела санкции против скейтбордистов РФ
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Глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин рассказал, что Международный олимпийский комитет оказал давление на Международную федерацию скейтбординга (World Skate), чтобы не допустить участия россиян в проводимых ею соревнованиях, а также в организации турниров на территории России.

«Сейчас проводится очень мало соревнований, и отбор на Олимпийские игры в Париже — 2024 выглядит не очень серьёзным. По дисциплине «стрит» в этом году было одно соревнование, а по дисциплине «парк» — ни одного. Международная федерация с удовольствием отдала бы нам какие-то турниры, если бы не то давление, которое на неё оказывают извне.

Как выразился президент World Skate, «мы слишком маленькие, чтобы быть в авангарде, но мы видим своё будущее с Россией». Он сказал, что с ним провели очень жёсткий разговор: мол, все встали в ряд, и вы вставайте. Иначе будут последствия.

Они не готовы быть первыми, кто откроет двери перед Россией, потому что скейтбординг — совсем молодой олимпийский вид и пока не может брать на себя функцию тарана перед Международным олимпийским комитетом. Это не их весовая категория.

Но с таким малосодержательным планом отборочных соревнований к Парижу-2024 надо срочно будет что-то делать. И в этом наш шанс. Мы можем донести до Международной федерации, что готовы подставить ей плечо в этой ситуации, но и она тогда должна будет повернуться к нам лицом», — приводит слова Вдовина «Газета.Ru».

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