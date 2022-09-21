Российских дзюдоистов отстранили от участия в международных соревнованиях до конца года

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях до января 2023 года.
«Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо с учётом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, принял решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях по дзюдо до января 2023 года», — сообщается на официальном сайте IJF.
IJF планировала допустить россиян и белорусов на чемпионат мира, который пройдёт в Ташкенте с 6 по 12 октября, в нейтральном статусе. Однако федерация дзюдо Украины пригрозила IJF бойкотом соревнований, после чего стало известно, что россияне не выступят на первенстве планеты.
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