Российских дзюдоистов отстранили от участия в международных соревнованиях до конца года

Исполком Международной федерации дзюдо (IJF) отстранил спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях до января 2023 года.

«Исполнительный комитет Международной федерации дзюдо с учётом текущих международных обстоятельств и в целях обеспечения защиты всех спортсменов, занимающихся дзюдо, принял решение не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях по дзюдо до января 2023 года», — сообщается на официальном сайте IJF.

IJF планировала допустить россиян и белорусов на чемпионат мира, который пройдёт в Ташкенте с 6 по 12 октября, в нейтральном статусе. Однако федерация дзюдо Украины пригрозила IJF бойкотом соревнований, после чего стало известно, что россияне не выступят на первенстве планеты.