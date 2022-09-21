Александра Горячкина и Чжу Цзинэр делят лидерство на 1-м этапе Гран-при ФИДЕ

В Астане завершен 4-й тур первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Это позволило Чжу Цзинэр догнать Горячкину и разделить с ней первое место в турнирной таблице по итогам 4-го тура.
В других парах россиянка Александра Костенюк уступила выступающей за Германию Динаре Вагнер. Ещё одна россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Польши Алиной Кашлинской. Партии Жансая Абдумалик – Элизабет Петц и Вайшали Рамешбабу – Тань Чжунъи также завершились мирным исходом.
Положение после 4-го тура
1-2. Александра Горячкина, Чжу Цзинэр — по 3 очка.
3-4. Бибисара Асаубаева, Екатерина Лагно — по 2,5.
5-7. Элизабет Петц, Жансая Абдумалик, Алина Кашлинская — по 2.
8-11. Александра Костенюк, Динара Вагнер, Тань Чжунъи, Вайшали Рамешбабу — по 1,5.
12. Полина Шувалова — 1.
- 21 сентября 2022
-
20:26
-
19:57
-
18:56
-
14:04
-
13:13
-
11:43
-
09:19
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:51
-
23:35
-
23:13
-
23:02
-
22:47
-
22:00
-
21:41
-
21:07
-
19:13
-
18:29
-
18:20
-
17:38
-
17:21
-
16:19
-
16:01
-
15:39
-
15:03
-
14:44
-
13:02
-
13:00
-
12:34
-
12:19
-
11:55
-
11:44
-
11:40
-
11:00
-
09:20