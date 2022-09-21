Александра Горячкина и Чжу Цзинэр делят лидерство на 1-м этапе Гран-при ФИДЕ

В Астане завершен 4-й тур первого этапа Гран-при ФИДЕ среди женщин. Россиянка Полина Шувалова проиграла представительнице Китая Чжу Цзинэр, а единолично лидировавшая россиянка Александра Горячкина сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Это позволило Чжу Цзинэр догнать Горячкину и разделить с ней первое место в турнирной таблице по итогам 4-го тура.

В других парах россиянка Александра Костенюк уступила выступающей за Германию Динаре Вагнер. Ещё одна россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с представительницей Польши Алиной Кашлинской. Партии Жансая Абдумалик – Элизабет Петц и Вайшали Рамешбабу – Тань Чжунъи также завершились мирным исходом.

Положение после 4-го тура



1-2. Александра Горячкина, Чжу Цзинэр — по 3 очка.

3-4. Бибисара Асаубаева, Екатерина Лагно — по 2,5.

5-7. Элизабет Петц, Жансая Абдумалик, Алина Кашлинская — по 2.

8-11. Александра Костенюк, Динара Вагнер, Тань Чжунъи, Вайшали Рамешбабу — по 1,5.

12. Полина Шувалова — 1.