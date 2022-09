Расписание женского чемпионата мира по волейболу – 2022

23 сентября стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который пройдёт в Нидерландах и Польше.

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на 4 группы (А, В, С, D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют 2 группы по 8 команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. 8 команд (по 4 лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



23 сентября, пятница



Группа B. Польша – Хорватия — 19:00

Группа А. Нидерланды – Кения — 21:00



24 сентября, суббота



Группа B. Турция – Таиланд — 14:00

Группа A. Бельгия – Пуэрто-Рико — 15:00

Группа A. Италия – Камерун — 16:00

Группа B. Доминиканская Республика – Южная Корея — 19:30

Группа C. США – Казахстан — 20:30

Группа D. Бразилия – Чехия — 21:30



25 сентября, воскресенье



Группа A. Бельгия – Кения — 14:00

Группа D. Китай – Аргентина — 15:00

Группа D. Япония – Колумбия — 15:15

Группа A. Нидерланды – Камерун — 17:00

Группа C. Германия – Болгария — 20:00

Группа C. Сербия – Канада — 21:00



26 сентября, понедельник



Группа D. Япония – Чехия — 15:15

Группа C. Германия – Казахстан —16:30

Группа C. Сербия – Болгария — 17:00

Группа A. Италия – Пуэрто-Рико — 19:00

Группа D. Бразилия – Аргентина — 19:30

Группа C. США – Канада — 22:00



27 сентября, вторник



Группа B. Турция – Южная Корея — 15:00

Группа D. Китай – Колумбия — 15:00

Группа B. Доминиканская Республика – Хорватия — 18:30

Группа A. Италия – Бельгия — 19:00

Группа A. Камерун – Кения — 21:00

Группа B. Польша – Таиланд — 21:30



28 сентября, среда



Группа B. Таиланд – Хорватия — 15:00

Группа D. Китай – Япония — 15:15

Группа D. Бразилия – Колумбия — 16:00

Группа B. Турция – Доминиканская Республика — 18:30

Группа D. Аргентина – Чехия — 19:00

Группа A. Нидерланды – Пуэрто-Рико — 21:00

Группа B. Польша – Южная Корея — 21:30

29 сентября, четверг

Группа C. Канада – Казахстан — 14:00

Группа B. Южная Корея – Таиланд — 15:00

Группа C. Сербия – Германия — 17:00

Группа B. Турция – Хорватия — 18:30

Группа A. Италия – Кения — 19:00

Группа C. США – Болгария — 20:00

Группа B. Польша – Доминиканская Республика — 21:30

Группа A. Пуэрто-Рико – Камерун — 22:00

30 сентября, пятница

Группа C. Сербия – Казахстан — 14:00

Группа D. Китай – Чехия — 15:00

Группа D. Бразилия – Япония — 15:15

Группа C. Болгария – Канада — 17:00

Группа D. Колумбия – Аргентина — 19:00

Группа C. США – Германия — 20:00

Группа A. Нидерланды – Бельгия — 21:00

1 октября, суббота

Группа C. Болгария – Казахстан — 14:00

Группа B. Доминиканская Республика – Таиланд — 15:00

Группа D. Бразилия – Китай — 15:00

Группа A. Пуэрто-Рико – Кения —17:00

Группа C. Германия – Канада — 17:00

Группа B. Южная Корея – Хорватия — 18:30

Группа D. Колумбия – Чехия — 19:00

Группа C. США – Сербия — 20:00

Группа B. Польша – Турция — 21:30

2 октября, суббота

Группа A. Бельгия – Камерун — 14:00

Группа D. Япония – Аргентина — 15:15

Группа A. Нидерланды – Италия — 17:00

Второй групповой этап

4–9 октября



1/4 финала

11 октября



1/2 финала

12−13 октября



Матч за третье место

15 октября



Финал

15 октября