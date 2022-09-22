Расписание женского чемпионата мира по волейболу – 2022

23 сентября стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который пройдёт в Нидерландах и Польше.
В первом групповом этапе 24 команды разбиты на 4 группы (А, В, С, D) по 6 команд. 16 команд (по 4 лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют 2 группы по 8 команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. 8 команд (по 4 лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября. Представляем вашему вниманию расписание матчей.
Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины
Расписание матчей (время – московское)
Первый групповой этап
23 сентября, пятница
Группа B. Польша – Хорватия — 19:00
Группа А. Нидерланды – Кения — 21:00
24 сентября, суббота
Группа B. Турция – Таиланд — 14:00
Группа A. Бельгия – Пуэрто-Рико — 15:00
Группа A. Италия – Камерун — 16:00
Группа B. Доминиканская Республика – Южная Корея — 19:30
Группа C. США – Казахстан — 20:30
Группа D. Бразилия – Чехия — 21:30
25 сентября, воскресенье
Группа A. Бельгия – Кения — 14:00
Группа D. Китай – Аргентина — 15:00
Группа D. Япония – Колумбия — 15:15
Группа A. Нидерланды – Камерун — 17:00
Группа C. Германия – Болгария — 20:00
Группа C. Сербия – Канада — 21:00
26 сентября, понедельник
Группа D. Япония – Чехия — 15:15
Группа C. Германия – Казахстан —16:30
Группа C. Сербия – Болгария — 17:00
Группа A. Италия – Пуэрто-Рико — 19:00
Группа D. Бразилия – Аргентина — 19:30
Группа C. США – Канада — 22:00
27 сентября, вторник
Группа B. Турция – Южная Корея — 15:00
Группа D. Китай – Колумбия — 15:00
Группа B. Доминиканская Республика – Хорватия — 18:30
Группа A. Италия – Бельгия — 19:00
Группа A. Камерун – Кения — 21:00
Группа B. Польша – Таиланд — 21:30
28 сентября, среда
Группа B. Таиланд – Хорватия — 15:00
Группа D. Китай – Япония — 15:15
Группа D. Бразилия – Колумбия — 16:00
Группа B. Турция – Доминиканская Республика — 18:30
Группа D. Аргентина – Чехия — 19:00
Группа A. Нидерланды – Пуэрто-Рико — 21:00
Группа B. Польша – Южная Корея — 21:30
29 сентября, четверг
Группа C. Канада – Казахстан — 14:00
Группа B. Южная Корея – Таиланд — 15:00
Группа C. Сербия – Германия — 17:00
Группа B. Турция – Хорватия — 18:30
Группа A. Италия – Кения — 19:00
Группа C. США – Болгария — 20:00
Группа B. Польша – Доминиканская Республика — 21:30
Группа A. Пуэрто-Рико – Камерун — 22:00
30 сентября, пятница
Группа C. Сербия – Казахстан — 14:00
Группа D. Китай – Чехия — 15:00
Группа D. Бразилия – Япония — 15:15
Группа C. Болгария – Канада — 17:00
Группа D. Колумбия – Аргентина — 19:00
Группа C. США – Германия — 20:00
Группа A. Нидерланды – Бельгия — 21:00
1 октября, суббота
Группа C. Болгария – Казахстан — 14:00
Группа B. Доминиканская Республика – Таиланд — 15:00
Группа D. Бразилия – Китай — 15:00
Группа A. Пуэрто-Рико – Кения —17:00
Группа C. Германия – Канада — 17:00
Группа B. Южная Корея – Хорватия — 18:30
Группа D. Колумбия – Чехия — 19:00
Группа C. США – Сербия — 20:00
Группа B. Польша – Турция — 21:30
2 октября, суббота
Группа A. Бельгия – Камерун — 14:00
Группа D. Япония – Аргентина — 15:15
Группа A. Нидерланды – Италия — 17:00
Второй групповой этап
4–9 октября
1/4 финала
11 октября
1/2 финала
12−13 октября
Матч за третье место
15 октября
Финал
15 октября
- 22 сентября 2022
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13:16
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12:30
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12:17
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12:00
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10:36
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00:14
- 21 сентября 2022
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22:50
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22:45
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21:53
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21:10
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20:26
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19:57
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18:56
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14:04
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13:13
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11:43
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09:19
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00:01
- 20 сентября 2022
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23:51
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23:35
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23:13
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23:02
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22:47
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22:00
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21:41
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21:07
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19:13
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18:29
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18:20
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17:38
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17:21
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16:19
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16:01
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15:39
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15:03