Президент ОКР назвал предполагаемое время допуска россиян к международным стартам

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал предпочтительный вариант развития событий с возвращением российских спортсменов к международным стартам.



«Конечно, «базовый» и, безусловно, предпочтительный сценарий – возвращение российских спортсменов к международным стартам в преддверии Игр 2024 года в Париже, а также 2026 года в Милане и Кортина д’Ампеццо.



Спортсмены продолжают тренироваться, а мы продолжаем бороться за их права. ОКР в рамках своих компетенций делает все, чтобы необоснованные санкции в отношении российских спортсменов были отменены. Дипломатическая работа по олимпийской линии ведётся ежедневно.



По итогам инициированных на прошедшей неделе МОК консультаций делаем вывод, что упомянутый «базовый» сценарий является предпочтительным и для самого МОК, и для международных федераций, некоторые из которых уже терпят значительные финансовые и имиджевые убытки из-за отстранения россиян и белорусов.



То есть, мы видим изменения в риторике и в подходах к данному вопросу со стороны МОК и растущего числа представителей зарубежных и международных спортивных организаций», — написал Поздняков в своём телеграм-канале.

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