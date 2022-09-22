Горячкина и Костенюк одержали победы в 5-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в Астане

В Астане (Казахстан) состоялись партии 5-го тура первого этапа серии Гран-при ФИДЕ среди женщин. Тур выдался на редкость результативным – четыре из шести партий завершились победой одной из шахматисток.
Лидеры добавили в свою копилку по одному очку. Россиянка Александра Горячкина чёрными фигурами обыграла китаянку Тань Чжунъи, а другая представительница Китая Чжу Цзинэр белым цветом нанесла поражение Жансае Абдумалик из Казахстана.
Россиянка Александра Костенюк чёрными выиграла у немки Элизабет Петц, Полина Шувалова чёрными уступила выступающей за Польшу Алине Кашлинской. Екатерина Лагно чёрными сыграла вничью с представительницей Казахстана Бибисарой Асаубаевой. Также миром разошлись Динара Вагнер из Германии и индианка Вайшали Рамешбабу.
После пяти туров Горячкина и Чжу Цзиньэр делят первое место в турнирной таблице, набрав по четыре очка.
Положение после 5-го тура
1-2. Александра Горячкина, Чжу Цзинэр — по 4 очка
3-5. Бибисара Асаубаева, Екатерина Лагно, Алина Кашлинская — по 3.
6. Александра Костенюк – 2,5.
7-10. Элизабет Петц, Жансая Абдумалик, Динара Вагнер, Вайшали Рамешбабу — по 2.
11. Тань Чжунъи — 1,5.
12. Полина Шувалова — 1.
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