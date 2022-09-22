Даниил Дубов выиграл Суперфинал чемпионата России по шахматам

В Чебоксарах завершились Суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин.
Лидировавший в соревнованиях мужчин Санан Сюгиров в 11-м туре сыграл вничью с Андреем Есипенко. А его ближайший преследователь Даниил Дубов победил Илью Ильюшенка. Сюгиров и Дубов набрали по 6,5 очка и согласно регламенту определили победителя на тай-брейке. Обе встречи в быстрые шахматы закончились вничью, армагеддон также завершился миром, и в итоге победителем был объявлен игравший чёрными Дубов.
По шесть очков набрали Евгений Томашевский, Владислав Артемьев и Володар Мурзин. Лучшие дополнительные показатели вывели Томашевского на третье место.
У женщин в 11-м туре Валентина Гунина чёрным цветом разгромила Евгению Овод и стала пятикратной чемпионкой России, набрав восемь очков из 11. Марина Гусева сыграла вничью с Натальей Погониной и заняла второе место, набрав 7,5 очка. Бронзу завоевала Ольга Гиря, на счету которой 6,5 очка.
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