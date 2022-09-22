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Даниил Дубов: в армагеддоне мне повезло, понятно, что это всегда монетка

Даниил Дубов: в армагеддоне мне повезло, понятно, что это всегда монетка
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Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам Даниил Дубов рассказал о своей стратегии на турнир.

Дубов только в заключительном, 11-м туре сумел догнать по очкам лидировавшего Санана Сюгирова. Судьбу трофея решил тай-брейк, завершившийся партией «армагеддон». Так как и она не выявила победителя, им был объявлен игравший чёрными Дубов.

«Изначально стратегия на весь турнир была следующая: минимизировать риски и попытаться обыграть аутсайдеров. И я с ней справился. Это не совсем то, чем можно гордиться в творческом плане, но по-спортивному я доволен. У меня было три шанса, и я все эти партии выиграл, включая 11-ю. На тай-брейке мы оба были уставшие, и по партиям это видно. Но в «армагеддоне» мне повезло, понятно, что это всегда монетка. Дрожащие руки не подвели. Санан — огромный молодец, здорово играл турнир», — приводит слова Дубова пресс-служба ФШР.

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