Даниил Дубов: в армагеддоне мне повезло, понятно, что это всегда монетка

Победитель Суперфинала чемпионата России по шахматам Даниил Дубов рассказал о своей стратегии на турнир.
Дубов только в заключительном, 11-м туре сумел догнать по очкам лидировавшего Санана Сюгирова. Судьбу трофея решил тай-брейк, завершившийся партией «армагеддон». Так как и она не выявила победителя, им был объявлен игравший чёрными Дубов.
«Изначально стратегия на весь турнир была следующая: минимизировать риски и попытаться обыграть аутсайдеров. И я с ней справился. Это не совсем то, чем можно гордиться в творческом плане, но по-спортивному я доволен. У меня было три шанса, и я все эти партии выиграл, включая 11-ю. На тай-брейке мы оба были уставшие, и по партиям это видно. Но в «армагеддоне» мне повезло, понятно, что это всегда монетка. Дрожащие руки не подвели. Санан — огромный молодец, здорово играл турнир», — приводит слова Дубова пресс-служба ФШР.
- 23 сентября 2022
-
00:09
- 22 сентября 2022
-
23:28
-
22:49
-
22:33
-
21:14
-
20:22
-
19:23
-
18:57
-
17:03
-
16:01
-
14:58
-
13:16
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
10:36
-
00:14
- 21 сентября 2022
-
22:50
-
22:45
-
21:53
-
21:10
-
20:26
-
19:57
-
18:56
-
14:04
-
13:13
-
11:43
-
09:19
-
00:01
- 20 сентября 2022
-
23:51
-
23:35
-
23:13
-
23:02
-
22:47
-
22:00