Расписание матчей женского чемпионата мира по волейболу 23 сентября

23 сентября стартует чемпионат мира по волейболу среди женщин – 2022, который пройдёт в Нидерландах и Польше.



Представляем вашему вниманию расписание матчей первого дня.



Волейбол. Чемпионат мира – 2022. Женщины

Расписание матчей (время – московское)



Первый групповой этап



23 сентября, пятница



Группа B. Польша – Хорватия — 19:00

Группа А. Нидерланды – Кения — 21:00



В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F). Учитываются все результаты, показанные командами на первом этапе в играх между собой. Восемь команд (по четыре лучшие из групп) выходят в четвертьфинал плей-офф. Финальный матч состоится 15 октября.