Общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138

Общее количество обвинительных приговоров, вынесенных российским спортсменам на основе базы данных LIMS, увеличилось до 138. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

«Между тем дела, связанные с получением ВАДА данных и образцов из московской лаборатории в 2019 году, продолжают рассматриваться. Исполнительному комитету было сообщено, что ещё по 17 делам в период с мая 2022 года по конец июля 2022 года были успешно вынесены обвинительные приговоры, в результате чего общее количество дел на данный момент достигло 138, и ожидается больше, поскольку все дела расследуются», — отмечается в сообщении на официальном сайте организации.

Кто из российских фигуристов попадался на допинге: