Общее число обвинительных приговоров российским спортсменам на основе LIMS выросло до 138
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Общее количество обвинительных приговоров, вынесенных российским спортсменам на основе базы данных LIMS, увеличилось до 138. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).
«Между тем дела, связанные с получением ВАДА данных и образцов из московской лаборатории в 2019 году, продолжают рассматриваться. Исполнительному комитету было сообщено, что ещё по 17 делам в период с мая 2022 года по конец июля 2022 года были успешно вынесены обвинительные приговоры, в результате чего общее количество дел на данный момент достигло 138, и ожидается больше, поскольку все дела расследуются», — отмечается в сообщении на официальном сайте организации.
Кто из российских фигуристов попадался на допинге:
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