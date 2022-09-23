Сергей Бубка — об участии россиян в международных стартах: позиция МОК остаётся неизменной
Поделиться
Президент национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка высказался об участии российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.
«Позиция МОК остаётся неизменной. В рекомендации Международного олимпийского комитета говорится следующее: «Исполнительный комитет МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российским и белорусским спортсменам и официальным лицам в международных соревнованиях». Я приветствую то, что это было вновь разъяснено на недавнем заседании исполкома МОК», — приводит слова чиновника Xsport.
Ранее своё решение об отстранении российских и белорусских спортсменов подтвердил Международный союз биатлонистов.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
19:32
-
18:27
-
16:12
-
15:21
-
10:22
-
08:00
-
00:09
- 22 сентября 2022
-
23:28
-
22:49
-
22:33
-
21:14
-
20:22
-
19:23
-
18:57
-
17:03
-
16:01
-
14:58
-
13:16
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
10:36
-
00:14
- 21 сентября 2022
-
22:50
-
22:45
-
21:53
-
21:10
-
20:26
-
19:57
-
18:56
-
14:04
-
13:13
-
11:43
-
09:19
-
00:01
Партнерский контент