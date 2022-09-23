Сергей Бубка — об участии россиян в международных стартах: позиция МОК остаётся неизменной

Президент национального олимпийского комитета (НОК) Украины Сергей Бубка высказался об участии российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

«Позиция МОК остаётся неизменной. В рекомендации Международного олимпийского комитета говорится следующее: «Исполнительный комитет МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российским и белорусским спортсменам и официальным лицам в международных соревнованиях». Я приветствую то, что это было вновь разъяснено на недавнем заседании исполкома МОК», — приводит слова чиновника Xsport.

Ранее своё решение об отстранении российских и белорусских спортсменов подтвердил Международный союз биатлонистов.