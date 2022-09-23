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Сборная Польши одолела Хорватию в матче-открытии чемпионата мира по волейболу среди женщин

Сборная Польши одолела Хорватию в матче-открытии чемпионата мира по волейболу среди женщин
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Сборная Польши в четырёх партиях расправилась с командой Хорватии на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Встреча проходила на арене «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Польские волейболистки одержали победу со счётом 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15). Лучшей в составе сборной Хорватии стала Лусия Млинар, набравшая 16 очков. У победительниц матча отличились Агнешка Корнелюк (14), Магдалена Стысяк (15) и Оливия Розански (16).

ЧМ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
23 сентября 2022, пятница. 19:00 МСК
Польша
Окончен
3 : 1
Хорватия

В первом групповом этапе 24 команды разбиты на четыре группы (А, В, С, D) по шесть команд. 16 команд (по четыре лучших из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по восемь команд (лучшие команды групп А и D образуют группу Е, лучшие из групп В и С — группу F).

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