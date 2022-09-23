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НОК Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции и Исландии призвали сохранить отстранение россиян

НОК Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции и Исландии призвали сохранить отстранение россиян
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Национальные олимпийские и паралимпийские комитеты Норвегии, Финляндии, Дании, Швеции и Исландии выступили с совместным заявлением, в котором призвали сохранить отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

«Мы призываем олимпийское и паралимпийское движение и все международные спортивные организации продолжать проявлять солидарность с украинским народом и требовать мира. Мы полностью поддерживаем рекомендации о неучастии всех российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международном спорте», — приводит текст заявления сайт НОК Финляндии.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Но недавно глава МОК Томас Бах намекнул на возможность возвращения российских спортсменов на международные турниры без национальной символики.

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