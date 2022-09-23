Нидерланды легко расправились с Кенией на женском ЧМ по волейболу

Сборная Нидерландов в трёх сетах переиграла команду Кении на чемпионате мира по волейболу среди женщин. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Голландские волейболистки одержали победу со счётом 3:0 (25:11, 25:17, 25:11). Самой результативной в составе сборной Нидерландов стала доигровщица Анне Бёйс, записавшая на свой счёт 15 очков. Ещё 14 баллов принесла в копилку победительниц матча Ника Далдероп. У Кении больше всего очков набрала центральная блокирующая Эдит Мукувилани (8).

Помимо Нидерландов и Кении, в группе A также выступают Бельгия, Камерун, Италия и Пуэрто-Рико. В первый игровой день прошла ещё одна встреча. В группе B Польша одолела команду Хорватии — 3:1 (25:19, 21:25, 25:23, 25:15).