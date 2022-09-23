Александра Горячкина и Чжу Цзинэр лидируют на 1-м этапе Гран-при ФИДЕ после 6-го тура

В Астане (Казахстан) состоялись партии 6-го тура первого этапа серии Гран-при ФИДЕ среди женщин. Тур выдался на редкость результативным – четыре из шести партий завершились победой одной из шахматисток.
Мирным исходом завершились партии с участием лидеров. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Германии Динарой Вагнер, а китаянка Чжу Цзинэр чёрным цветом разошлась миром с россиянкой Александрой Костенюк.
Россиянка Екатерина Лагно и представительница Польши Алина Кашлинская выиграли партии у китаянки Тань Чжунъи и Бибисары Асаубаевой из Казахстана соответственно и теперь отстают от лидеров на пол-очка.
Положение после 6-го тура
1-2. Александра Горячкина, Чжу Цзинэр — по 4,5 очка
3-4. Екатерина Лагно, Алина Кашлинская — по 4.
5-8. Александра Костенюк, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Вайшали Рамешбабу – по 3,5.
9. Динара Вагнер – 2,5.
10. Элизабет Петц – 2.
11. Тань Чжунъи — 1,5.
12. Полина Шувалова — 1.
- 23 сентября 2022
-
23:14
-
23:00
-
22:42
-
21:50
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
19:32
-
18:27
-
16:12
-
15:21
-
10:22
-
08:00
-
00:09
- 22 сентября 2022
-
23:28
-
22:49
-
22:33
-
21:14
-
20:22
-
19:23
-
18:57
-
17:03
-
16:01
-
14:58
-
13:16
-
12:30
-
12:17
-
12:00
-
10:36
-
00:14
- 21 сентября 2022
-
22:50
-
22:45
-
21:53
-
21:10