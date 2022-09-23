Александра Горячкина и Чжу Цзинэр лидируют на 1-м этапе Гран-при ФИДЕ после 6-го тура

В Астане (Казахстан) состоялись партии 6-го тура первого этапа серии Гран-при ФИДЕ среди женщин. Тур выдался на редкость результативным – четыре из шести партий завершились победой одной из шахматисток.



Мирным исходом завершились партии с участием лидеров. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Германии Динарой Вагнер, а китаянка Чжу Цзинэр чёрным цветом разошлась миром с россиянкой Александрой Костенюк.



Россиянка Екатерина Лагно и представительница Польши Алина Кашлинская выиграли партии у китаянки Тань Чжунъи и Бибисары Асаубаевой из Казахстана соответственно и теперь отстают от лидеров на пол-очка.



Положение после 6-го тура



1-2. Александра Горячкина, Чжу Цзинэр — по 4,5 очка

3-4. Екатерина Лагно, Алина Кашлинская — по 4.

5-8. Александра Костенюк, Бибисара Асаубаева, Жансая Абдумалик, Вайшали Рамешбабу – по 3,5.

9. Динара Вагнер – 2,5.

10. Элизабет Петц – 2.

11. Тань Чжунъи — 1,5.

12. Полина Шувалова — 1.