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Карпов — о Карякине: я занял бы такую же позицию

Карпов — о Карякине: я занял бы такую же позицию
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12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал слова российского гроссмейстера Сергея Карякина, отбывшего дисквалификацию, о выступлении на турнирах только под российским флагом.

«Это личная позиция Карякина, он имеет своё видение ситуации. Я занял бы такую же позицию. Считаю, то, что с ним сотворила Международная шахматная федерация, — это абсолютный беспредел. Мы всегда говорили, что спорт вне политики, а уж шахматы тем более. За столетнюю историю шахматной федерации, которую, надеюсь, отметим через два года, никогда не было политических решений, даже в условиях Второй мировой войны», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».

Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции – гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.

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