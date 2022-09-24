Карпов — о Карякине: я занял бы такую же позицию

12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал слова российского гроссмейстера Сергея Карякина, отбывшего дисквалификацию, о выступлении на турнирах только под российским флагом.
«Это личная позиция Карякина, он имеет своё видение ситуации. Я занял бы такую же позицию. Считаю, то, что с ним сотворила Международная шахматная федерация, — это абсолютный беспредел. Мы всегда говорили, что спорт вне политики, а уж шахматы тем более. За столетнюю историю шахматной федерации, которую, надеюсь, отметим через два года, никогда не было политических решений, даже в условиях Второй мировой войны», — приводит слова Карпова «РБК-Спорт».
Карякин был отстранён от участия в турнирах под эгидой ФИДЕ с 21 марта на полгода. Причиной дисквалификации стало публичное оглашение своей политической позиции – гроссмейстер поддержал специальную военную операцию России на Украине.
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