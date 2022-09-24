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Триатлониста Полянского сбила машина во время тренировки. Спортсмен перенёс операцию

Триатлониста Полянского сбила машина во время тренировки. Спортсмен перенёс операцию
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Российский триатлонист Дмитрий Полянский был сбит машиной во время велосипедной тренировки в Москве и перенёс операцию на сломанной ключице.

«Операцию мне сделали позавчера, ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали её три часа, но заверили, что всё заживёт, переживать не стоит. У меня хороший хирург, думаю, что всё будет в порядке. Врачи отводят порядка месяца на срастание костей и два месяца на полную реабилитацию, но я постараюсь ускорить этот срок.

Хочу отдать должное виновнице происшествия, она не стала отрицать свою вину, мол, с ней первый раз такое случилось, и принесла извинения, что не заметила меня. Пока я лежал на земле, даже подушку принесла мне из багажника. Сама вызвала сотрудников ГИБДД, чтобы те всё оформили. Насчёт компенсации я с ней буду разговаривать позже, надеюсь, что она хоть как-то возместит финансово мой пропуск старта и страдания.

Но этот сезон практически и так был закончен, оставался только один старт в Сочи, к которому я готовился. Я ничего не пропущу и до конца года надеюсь восстановиться и начать подготовку к следующему сезону. Команда, тренеры поддержали меня, подарки прислали, всё хорошо. Условия хорошие, в этой больнице лечатся все спортсмены, лежу в палате с саночником Семёном Павличенко, который тоже недавно получил травму», — приводит слова Полянского ТАСС.

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