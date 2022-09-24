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Сборная Таиланда выиграла в длинном матче у Турции на женском ЧМ по волейболу

Сборная Таиланда выиграла в длинном матче у Турции на женском ЧМ по волейболу
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Сборная Таиланда одержала победу над командой Турции на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Волейболистки из Таиланда выиграли встречу со счётом 3:2 (17:25, 31:29, 22:25, 25:19, 15:13). Наибольшую результативность у победителей показала доигровщица Чатча-Он Моксри, которая набрала 33 очка. В составе Турции диагональная Эбрар Каракурт отметилась 24 результативными баллами.

ЧМ-2022 (ж). Группа B. 1-й тур
24 сентября 2022, суббота. 14:00 МСК
Турция
Окончен
2 : 3
Таиланд

В группе В соперниками Турции и Таиланда являются сборные Польши, Доминиканской Республики, Южной Кореи и Хорватии. Следующий матч турецкие волейболистки проведут с Южной Кореей, а команда Таиланда встретится с Польшей. Игры пройдут 27 сентября.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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