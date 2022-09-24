Сборная Таиланда выиграла в длинном матче у Турции на женском ЧМ по волейболу

Сборная Таиланда одержала победу над командой Турции на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).
Волейболистки из Таиланда выиграли встречу со счётом 3:2 (17:25, 31:29, 22:25, 25:19, 15:13). Наибольшую результативность у победителей показала доигровщица Чатча-Он Моксри, которая набрала 33 очка. В составе Турции диагональная Эбрар Каракурт отметилась 24 результативными баллами.
В группе В соперниками Турции и Таиланда являются сборные Польши, Доминиканской Республики, Южной Кореи и Хорватии. Следующий матч турецкие волейболистки проведут с Южной Кореей, а команда Таиланда встретится с Польшей. Игры пройдут 27 сентября.
Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.
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