Сборная Таиланда выиграла в длинном матче у Турции на женском ЧМ по волейболу

Сборная Таиланда одержала победу над командой Турции на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Волейболистки из Таиланда выиграли встречу со счётом 3:2 (17:25, 31:29, 22:25, 25:19, 15:13). Наибольшую результативность у победителей показала доигровщица Чатча-Он Моксри, которая набрала 33 очка. В составе Турции диагональная Эбрар Каракурт отметилась 24 результативными баллами.

В группе В соперниками Турции и Таиланда являются сборные Польши, Доминиканской Республики, Южной Кореи и Хорватии. Следующий матч турецкие волейболистки проведут с Южной Кореей, а команда Таиланда встретится с Польшей. Игры пройдут 27 сентября.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.