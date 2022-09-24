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Бельгийские волейболистки в трёх сетах обыграли Пуэрто-Рико на женском ЧМ

Бельгийские волейболистки в трёх сетах обыграли Пуэрто-Рико на женском ЧМ
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Бельгийские волейболистки одержали победу над командой Пуэрто-Рико на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Сборная Бельгии выиграла встречу со счётом 3:0 (25:15, 27:25, 25:15). Самым результативным игроком встречи стала бельгийская доигровщица Бритт Херботс (25 очков). В составе соперников 20 очков набрала диагональная Бриттани Эйберкромби.

ЧМ-2022 (ж). Группа A. 1-й тур
24 сентября 2022, суббота. 15:00 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Пуэрто-Рико

Помимо Бельгии и Пуэрто-Рико, в группе A также выступают Нидерланды, Камерун, Италия и Кения. Вчера, 23 сентября, команда Нидерландов обыграла кениек со счётом 3:0 (25:11, 25:17, 25:11). Следующий матч бельгийки проведут с Кенией, а команда Пуэрто-Рико встретится с Италией.

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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