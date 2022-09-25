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Дмитриева забила шесть, Вяхирева — пять. Их клубы одержали победы в Лиге чемпионов

Дмитриева забила шесть, Вяхирева — пять. Их клубы одержали победы в Лиге чемпионов
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Словенский «Крим», в котором выступает российская гандболистка Дарья Дмитриева, в матче 3-го тура женской гандбольной Лиги чемпионов встречался с чешским «Баником». Шесть голов россиянки помогли «Криму одержать первую победу в турнире со счётом 42:29.

Правая полусредняя норвежского клуба «Вайперс» Анна Вяхирева отметилась пятью забитыми голами. Команда Вяхиревой выиграла третий матч подряд. На своей площадке «Вайперс» оказался сильнее «Оденсе» из Дании — 34:27.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 3-й тур

«Баник» (Чехия) — «Крим» (Словения) — 29:42 (13:21).

«Вайперс Кристиансанд» (Норвегия) — «Оденсе» (Дания) — 34:27 (16:10).

В четвертом туре «Крим» сыграет с венгерским «Ференцварошем», а «Вайперс Кристиансанд» встретится с немецким «Битигхаймом».

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