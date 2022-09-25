Эвенепул одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту

Бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который прошёл в Вуллонгонге (Австралия).

Эвенепул преодолел расстояние в 266,9 км за 6 часов 16 минут 8 секунд. Серебряную медаль завоевал француз Кристоф Лапорт, третье место занял австралиец Майкл Мэттьюс. Они отстали от победителя на 2 минуты 21 секунду.

Велошоссе. Чемпионат мира. Вуллонгонг, Австралия

Групповая гонка, 266,9 км. Мужчины



1. Ремко Эвенепул (Бельгия) – 6:16.08.

2. Кристоф Лапорт (Франция) отставание +2.21.

3. Майкл Мэттьюс (Австралия) – то же отставание.

4. Ваут ван Арт (Бельгия) – то же отставание.

5. Маттео Трентин (Италия) – то же отставание.

6. Александр Кристофф (Норвегия) – то же отставание.

Для бельгийца это первое золото на чемпионатах мира. Ранее Эвенепул впервые в карьере выиграл «Вуэльту Испании».