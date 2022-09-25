Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 24 сентября, турнирная таблица

24 сентября поздним вечером завершился второй игровой день на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Прошли встречи во всех группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.



Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап

Результаты матчей.

24 сентября, суббота



Группа B. Турция – Таиланд — 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15).

Группа А. Бельгия – Пуэрто-Рико — 3:0 (25:15, 27:25, 25:15).

Группа А. Италия – Камерун — 3:0 (25:10, 25:12, 25:16).

Группа В. Доминиканская Республика – Южная Корея — 3:0 (25:19, 25:12, 25:15).

Группа С. США – Казахстан — 3:0 (25:16, 25:13, 25:22).

Группа D. Бразилия – Чехия — 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18).

25 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, C и D.