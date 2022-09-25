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Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 24 сентября, турнирная таблица

Результаты матчей женского чемпионата мира по волейболу 24 сентября, турнирная таблица
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24 сентября поздним вечером завершился второй игровой день на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Прошли встречи во всех группах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этих матчей.

Волейбол. Чемпионат мира — 2022. Женщины. Первый групповой этап
Результаты матчей.
24 сентября, суббота

Группа B. Турция – Таиланд — 2:3 (25:17, 29:31, 25:22, 19:25, 13:15).
Группа А. Бельгия – Пуэрто-Рико — 3:0 (25:15, 27:25, 25:15).
Группа А. Италия – Камерун — 3:0 (25:10, 25:12, 25:16).
Группа В. Доминиканская Республика – Южная Корея — 3:0 (25:19, 25:12, 25:15).
Группа С. США – Казахстан — 3:0 (25:16, 25:13, 25:22).
Группа D. Бразилия – Чехия — 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18).

Турнирная таблица чемпионата мира по волейболу среди женщин

25 сентября на чемпионате мира по волейболу среди женщин пройдут матчи в группах A, C и D.

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