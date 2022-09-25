Сборная России по хоккею с мячом выиграла Кубок Енисейской Сибири

В решающем матче Кубка Енисейской Сибири по хоккею с мячом встретились основная и молодёжная сборная России. Со счётом 10:5 выиграла главная национальная команда. В составе победителей отличились Алмаз Миргазов (трижды), Юрий Шардаков (дважды), Евгений Дергаев (дважды), Вадим Чернов, Никита Иванов и Владимир Каланчин.

Кубок Енисейской Сибири проходит с 23 по 25 сентября в Красноярске по круговой системе с участием четырёх команд. Данный турнир стал альтернативой отменённому Кубку мира по хоккею с мячом, который должен был пройти в конце года в Красноярске.

Красноярский «Енисей» в воскресенье ждёт матч со сборной клубов Суперлиги. По итогам этой встречи определится бронзовый призёр соревнований.