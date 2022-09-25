Тигист Ассефа завершила Берлинский марафон с рекордом трассы

Эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа финишировала первой на Берлинском марафоне в столице Германии с рекордом трассы. Её время составило 2 часа 15 минут 37 секунд. Предыдущий лучший результат в Берлине был на счету кенийской легкоатлетки Глэйдис Чероно — 2:18.11.

Второй результат показала кенийка Розмари Ванжиру, третье место в забеге заняла Тигист Абайечев из Эфиопии.

Берлинский марафон. Берлин, Германия

42,2 км. Женщины



1. Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:15:37.

2. Розмари Ванжиру (Кения) — 2:18:00.

3. Тигист Абайечев (Эфиопия) — 2:18:03.

Ранее среди мужчин победу с мировым рекордом одержал 37-летний кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге. Он завершил марафон в Берлине (Германия) за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.