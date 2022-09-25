Тигист Ассефа завершила Берлинский марафон с рекордом трассы
Поделиться
Эфиопская легкоатлетка Тигист Ассефа финишировала первой на Берлинском марафоне в столице Германии с рекордом трассы. Её время составило 2 часа 15 минут 37 секунд. Предыдущий лучший результат в Берлине был на счету кенийской легкоатлетки Глэйдис Чероно — 2:18.11.
Второй результат показала кенийка Розмари Ванжиру, третье место в забеге заняла Тигист Абайечев из Эфиопии.
Берлинский марафон. Берлин, Германия
42,2 км. Женщины
1. Тигист Ассефа (Эфиопия) — 2:15:37.
2. Розмари Ванжиру (Кения) — 2:18:00.
3. Тигист Абайечев (Эфиопия) — 2:18:03.
Ранее среди мужчин победу с мировым рекордом одержал 37-летний кенийский легкоатлет Элиуд Кипчоге. Он завершил марафон в Берлине (Германия) за 2 часа 1 минуту и 9 секунд.
Новость по темеКениец Элиуд Кипчоге обновил свой мировой рекорд в марафоне
Комментарии
- 25 сентября 2022
-
15:17
-
15:12
-
14:50
-
14:33
-
12:27
-
10:59
-
10:50
-
10:34
-
09:48
-
08:00
-
00:02
- 24 сентября 2022
-
23:27
-
23:11
-
21:53
-
21:18
-
16:38
-
16:31
-
14:42
-
12:16
-
11:11
-
10:19
-
08:00
-
07:25
- 23 сентября 2022
-
23:14
-
23:00
-
22:42
-
21:50
-
21:29
-
21:25
-
21:13
-
21:03
-
19:32
-
18:27
-
16:12
-
15:21
Партнерский контент