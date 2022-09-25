Сборная Бельгии легко разобралась с Кенией на женском ЧМ по волейболу

Сборная Бельгии одержала убедительную победу над командой Кении на чемпионате мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Волейболистки из Бельгии выиграли встречу со счётом 3:0 (25:15, 25:14, 25:11). Самой результативной в составе победительниц стала доигровщица Бритт Херботс, набравшая 16 очков. В составе соперниц 13 очков набрала диагональная Шарон Чепчумба.

Сборная Бельгии в первом туре обыграла команду Пуэрто-Рико, а кенийки проиграли Нидерландам. В группе А соперниками команд являются ещё Италия и Камерун. Бельгия с двумя победами занимает первое место.



Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.