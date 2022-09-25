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Сборная Китая в трёх сетах оказалась сильнее Аргентины на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Китая в трёх сетах оказалась сильнее Аргентины на ЧМ по волейболу среди женщин
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Сборная Китая уверенно обыграла команду Аргентины в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Китайские волейболистки выиграли встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:20). Самым результативным игроком встречи стала доигровщица сборной Китая Ли Инин, набравшая 22 очка. В составе аргентинской команды 15-ю результативными баллами отметилась диагональная Эрика Меркадо.

ЧМ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Китай
Окончен
3 : 0
Аргентина

В группу D входят команды Бразилии, Японии, Китая, Аргентины, Колумбии и Чехии. Ранее бразильянки обыграли сборную Чехии со счётом 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18).

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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