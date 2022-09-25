Сборная Китая в трёх сетах оказалась сильнее Аргентины на ЧМ по волейболу среди женщин

Сборная Китая уверенно обыграла команду Аргентины в 1-м туре чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Матч проходил на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).



Китайские волейболистки выиграли встречу со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:20). Самым результативным игроком встречи стала доигровщица сборной Китая Ли Инин, набравшая 22 очка. В составе аргентинской команды 15-ю результативными баллами отметилась диагональная Эрика Меркадо.

В группу D входят команды Бразилии, Японии, Китая, Аргентины, Колумбии и Чехии. Ранее бразильянки обыграли сборную Чехии со счётом 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18).



Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.