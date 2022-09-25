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Сборная Японии выиграла у Колумбии на женском чемпионате мира по волейболу

Сборная Японии выиграла у Колумбии на женском чемпионате мира по волейболу
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Сборная Японии в трёх сетах обыграла команду Колумбии в матче 1-го тура чемпионата мира по волейболу среди женщин — 2022. Встреча проходила на стадионе «Гелредом» (Арнем, Нидерланды).

Японки одержали победу со счётом 3:0 (25:20, 25:22, 25:17). Наибольшую результативность показала доигровщица японской сборной Ариса Инуэ — 21 очко. В составе Колумбии девять результативных баллов набрала доигровщица Аманда Конео.

ЧМ-2022 (ж). Группа D. 1-й тур
25 сентября 2022, воскресенье. 15:15 МСК
Япония
Окончен
3 : 0
Колумбия

В группу D входят команды Бразилии, Японии, Китая, Аргентины, Колумбии и Чехии. Ранее сборная Китая обыграла аргентинок со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:20), а Бразилия Чехию — 3:1 (25:20, 25:16, 22:25, 25:18).

Чемпионат мира по волейболу среди женщин — 2022 проходит с 23 сентября по 15 октября в Нидерландах и Польше.

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